شكرا لقرائتكم خبر عن عبير موسى تقود مسيرة بالسيارات ضد إخوان تونس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قادت النائبة عبير موسى، رئيس حزب الدستورى الحر بتونس، مسيرة حاشدة بالسيارات ضد حركة النهضة – إخوان تونس- ومواليها، وردوا هتافات ضد راشد الغنوشى، واصفين إياه بالعميل.

تحركت مسيرة السيارات منذ قليل، في الشوارع الرئيسية بتونس، ورفع المشاركون في المسيرة أعلام تونس، كما أنهم شغلوا الأغاني الوطنية التونسية عبر مكبرات الصوت، فضلا عن ضرب كلاكس السيارات تعبيرا عن غضبهم ضد ما تسميهم عبير موسى أصحاب الفكر الظلامى، فى إشارة منها إلى حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشى.

وكانت عبير موسى انتقدت راشد الغنوشى، ومجلس البرلمان التونسى، الذى يترأسه راشد الغنوشى، قائلة :"المجلس أصبح مرتعا لمساندي الإرهابيين في تونس وخارجها" مؤكدة أن الوضع الحالي لن يستمر.

وقالت إن مسيرة السيارات حركة احتجاجية رمزية لا خطر فيها على الإطلاق لكنها تعبير عن غضبنا على أداء الرؤوس الثلاثة للسلطة في كل المجالات وتذكير بأن الشعب مستفيق ويتابع كل التفاصيل وسيحاسب من أجرم في حقه في الإبان".



عبير موسى تقود مسيرة بالسيارات



عبير موسى تقود مسيرة بالسيارات فى تونس