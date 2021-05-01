شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تناقش موازنات التعليم العالى والبترول والتأمين الصحى الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 على مدار 6 اجتماعات الأسبوع المُقبل، تبدأها يوم الأحد الموافق 9 مايو عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس حيث تناقش خلال اجتماعين مشروع موازنة قطاع التعليم (وزارة التعليم العالى والبحث العلمى) والجهات التابعة لها، وكذلك جامعة الأزهر من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021/2022.

وتعقد اللجنة الاجتماعين الثالث والرابع عقب الجلسة العامة يوم الاثنين الموافق 10 مايو وذلك لمناقشة مشروع موازنة وزارة البترول والثروة المعدنية والجهات التابعة لها من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021/2022.

وتختتم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعاتها الأسبوع المقبل يوم الثلاثاء بمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل الأزهر من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021/2022، بالإضافة إلى مشروع موازنة الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو المية للسنة المالية 2021/2022.