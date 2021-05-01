أستراليا تحظر دخول مواطنيها القادمين من الهند بسبب "متحور كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كانبرا- أ ش أ:

أعلن مسؤولون حكوميون في أستراليا أنه سيتم حظر دخول المواطنين الأستراليين الذين كانوا في الهند خلال الـ14 يوما الماضية، وذلك بدءا من الاثنين المقبل.

وقال وزير الصحة الأسترالي جريج هانت -في بيان أوردته قناة "إن دي تي في" الهندية، السبت - إن القيود المفروضة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم 3 مايو، مضيفا أن من ينتهك الحظر قد يتعرض لعقوبات مدنية وسجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات.

وأوضح هانت أن الحكومة لم تتخذ هذه القرارات اعتباطا، لافتا إلى أنه على الرغم من ذلك، فمن الأهمية بمكان أن يتم حماية سلامة النظام الصحي العام ونظام الحجر الصحي الأستراليين، وأن يتم تقليل أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى مستوى يمكن التعامل معه.

وأشار إلى أن الحكومة ستعيد النظر في هذه القيود في الـ15 من مايو الجاري.

وعلقت استراليا، التي ليس لديها أي حالات عدوى محلية بالفيروس، يوم الثلاثاء الماضي بشكل مؤقت الرحلات الجوية المباشرة القادمة من الهند حتى منتصف شهر مايو. وفي أعقاب هذه الخطوة، هناك أكثر من 9 آلاف أسترالي عالقين في الهند.