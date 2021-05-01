نقيب أطباء سوهاج: "طالبت بحظر التجوال ولو جزئيًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبد الواحد:

ناشد الدكتور محمود فهمي منصور، نقيب الأطباء بسوهاج، المواطنين بالمحافظة بضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا، وسرعة تلقيه، لما تشهده كافة مدن ومراكز وقرى المحافظة من انتشار الفيروس المستجد "كوفيد 19".

وطالب "منصور" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، بسرعة التوسع في مراكز حصول المواطنين على لقاح كورونا، وأن يكون للنقابات المهنية مثل نادي اتحاد المهن الطبية ونادي أعضاء هيئة التدريس ونادي المعلمين ونادي الشرطة، مراكز لتلقي أعضائها لقاح كورونا، وذلك لمساعدة الجميع على تلقي اللقاح.

ولفت نقيب الأطباء بسوهاج إلى أنه ما يزال يطالب بفرض حظر التجوال ولو جزئيًا بالمحافظة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لعدم التزام الغالبية من المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس المستجد.

وأشار "فهمي" إلى أن المحافظة شهدت الأيام الماضية تحركات فعلية، وجهود لدعم القطاع الصحي بسوهاج خاصة مستشفيات عزل وفرز مصابي كورونا، والتي منها إمداد المستشفيات بمستلزمات طبية وعددًا من أجهزة التنفس الصناعي وأسطوانات الأكسجين وتانك أكسجين سعة 20 ألف لتر لاستخدامه في حالة الطوارئ فقط، وكذلك انتداب عشرات الأطباء من محافظات القاهرة والجيزة والمنيا وأسيوط، للعمل بمستشفيات العزل.

وعن الأرقام والبيانات الخاصة بعدد وفيات ومصابي كورونا بسوهاج وعدد مستشفيات العزل بالمحافظة وعدد المرضى بداخلها ونسبة الإشغال فيها، والتي أعلنتها وزارة الصحة الأسبوع الماضي، قال "فهمي" إن تلك المعلومات غير دقيقة، وأنه أمدَّ الوزارة بها وفد الأطباء الذي زار المحافظة منذ حوالي أسبوعين للوقوف على ما جرى تداوله من زيادة عدد إصابات ووفيات كورونا في سوهاج، مناشدًا المسئولين الاعتراف بحقيقة انتشار كورونا بالمحافظة، وإعطاء المعلومات بشفافية، لإيجاد حلول للأزمة ومواجهة الموقف.

وشدد "فهمي" على الاهتمام بنظافة مستشفيات العزل بالمحافظة خاصة دورات المياه، مضيفًا أنه غير معقول أن يكون هناك 20 مريضًا مصابين بفيروس كورونا في مستشفى عزل ومخصص لهم حمام واحد للرجال وآخر للسيدات.