أميركا تلغي خطط بناء الجدار الحدودي مع المكسيك

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها ألغت كل خطط بناء الجدار على الحدود مع المكسيك الذي تم تمويله بأموال مخصصة لها في البداية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جمال براون في بيان "وفقا لإعلان الرئيس (جو بايدن)، تلغي وزارة الدفاع كل مشاريع بناء الجدار الحدودي المدفوعة بأموال مخصصة أصلا لمشاريع عسكرية أخرى".

وأضاف أن وزارة الدفاع "بدأت اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لالغاء مشاريع بناء الحاجز الحدودي"، مؤكدا أن "إجراء اليوم يعكس التزام هذه الإدارة المستمر بالدفاع عن أمتنا ودعم أفراد قواتنا وأسرهم".

وأشار إلى أن الأموال التي لم يتم الإفراج عنها بعد سيعاد توجيهها إلى المشاريع التي كانت مخصصة لها في الأصل ولا سيما المدارس الخاصة بعائلات العسكريين والبناء في قواعد في الخارج وتأمين معدات لاحتياطي الحرس الوطني. لكنه لم يوضح قيمة الأموال.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب استخدم مليارات الدولارات من ميزانية البنتاغون في 2019 و2020 لتمويل جداره المخصص "لمكافحة الهجرة" على الحدود مع المكسيك، الوعد الأساسي الذي قطعه خلال حملته الرئاسية في 2016.

عند وصوله إلى البيت الأبيض في يناير، أصدر الرئيس الحالي جو بايدن أمرا تنفيذيا بتعليق بناء الجدار.