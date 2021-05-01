دوران عجلة الحركة السياحية في الأردن

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تصل اليوم السبت طائرة تحمل على متنها 180سائحا إلى مدينة العقبة الأردنية، وقال وزير السياحة والآثار

الأردني نايف حميدي الفايز إن هذه الخطوة تعنى دوران عجلة الحركة السياحية بالبلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم عن الوزير الفايز قوله إن هذه الخطوة من شأنها بدء عودة العمل على استقطاب المزيد من رحلات الطيران إلى مدينة العقبة مباشرة بعد الفترة الطويلة لتعليق حركة

الطيران عملا بقيود منع تفشي فيروس كورونا.

وأضاف أن استقبال الطائرة السياحية اليوم في العقبة وانطلاق السياح منها لزيارة كافة المواقع السياحية والاثرية في المملكة، سيدعم السياحة نحو الأمام.

وتصل إلى مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة اليوم أول طائرة "تشارتر" قادمة من صوفيا تابعة لأكبر الشركات السياحية في بلغاريا شركة "دريم هوليديز" وبالتعاون مع شركة خبراء الأردن، حيث تحمل على متنها 180

سائحا.

من جانبه، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، إن هذه الخطوة جاءت بجهود مشتركة وبروح الفريق الواحد بين وزارة السياحة والهيئة وسلطة العقبة والشركات السياحية المعنية، بهدف النهوض بالنشاط السياحي في المملكة.

وأضاف أن الهيئة قامت باتباع سياسة الدعم باستقطاب الطيران العارض بعد إعفاء الحكومة لضريبة المغادرة على الطيران العارض والمنتظم ومنخفض التكاليف في مطار الملك الحسين الدولي في مدينة العقبة الاقتصادية

الخاصة.

وأشار عربيات إلى أن الهيئة تعمل جاهدة على استقطاب طائرات من دول اخرى، مبينا أن لدى الهيئة استراتيجية متكاملة لدعم الطيران العارض منخفض التكاليف على أن تكون وجهة طيران مباشرة إلى مدينة العقبة.

من جهته، قال مدير عام شركة خبراء الأردن صالح هلالات إن "عملنا يأتي بجهد حقيقي وبدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية من خلال برنامج الحوافز والدعم المباشر الذي اطلقته الهيئة والذي ساهم بعودة حركة

الطيران إلى مدينة العقبة".

وأكد أن شركة خبراء الأردن حريصة على عودة المجموعات السياحية إلى الأردن، حيث تعمل الشركة بكامل طاقتها لتقديم الخدمة السياحية المتميزة لهذه المجموعات القادمة.