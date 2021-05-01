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الولايات المتحدة تكشف عن سلاح روسيا الفضائي الفتاك

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كتبت أسماء لمنور في السبت 1 مايو 2021 02:04 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 1 - مايو - 2021 1:19 مساءً

صاروخ - تعبيرية

قال قائد القوات الفضائية الأمريكية جون ريموند، أن لدى روسيا الإمكانية لإخراج الأقمار الصناعية الأمريكية عن الخدمة أو تدميرها من الأرض أو من الفضاء.

وأضاف ريموند : إن “روسيا، وكذلك الصين، التي تمثل تهديدا مستمرا للولايات المتحدة، تمتلكان أسلحة يمكنها استهداف الأقمار الصناعية الأمريكية في الفضاء” لافتاً إلى أن “الفضاء الآن بات مجال حرب مثل الأرض والبحر”.

ولفت “ريموند” إلى أنه “يتعين على الولايات المتحدة أن تفعل كل ما في وسعها لمنع الصراع في الفضاء، والمجال الفضائي يجب أن يكون آمنا للجميع”.

بدوره، علق المتحدث باسم الكرملين، “دميتري بيسكوف” في وقت سابق، أن “مخاوف الولايات المتحدة بشأن النشاط الروسي في الفضاء لا أساس لها، مؤكدا أن روسيا بلد مسالم”.

يذكر أن قائد القوات الفضائية الأمريكية، كشف في مارس الماضي، عن القدرات القتالية لروسيا والصين، موضحاً أن الدولتين “لديهما أنظمة ليزر بمستويات طاقة مختلفة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية الفضائية من الأرض”.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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