شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تتخطى الـ400 ألف إصابة بكورونا يوميًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الهند رقما قياسيا عالميا قاتما لحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا،بلغ 401 ألف و993 حالة، اليوم السبت، حتى في الوقت الذي حاولت فيه بدء جولة جديدة من حملة التطعيم، على الرغم من نقص الجرعات.

ورفعت الإصابات الجديدة، إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد إلى ما يزيد على 19 مليون حالة.

وأظهرت بيانات حكومية أن إجمالي حصيلة الوفيات تبلغ حوالي 212 ألف، حيث توفي 3523 شخصا في الساعات الـ24 الماضية.

والهند، التي تتضرر من موجة ثانية من الجائحة، هي أول دولة تتجاوز الـ400 ألف حالة إصابة يومية، بعد أن سجلت 300 ألف حالة إصابة يومية لتسعة أيام متتالية.