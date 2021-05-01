شكرا لقرائتكم خبر عن إعطاء 2.64 مليون جرعة لقاح كورونا في سويسرا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كسفت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت ، أنه تم حتى الآن في سويسرا إعطاء 64ر2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

ومضى قرابة عام وتسعة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم السبت ، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 659 ألفا و974 حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 10 آلاف و623 حالة.