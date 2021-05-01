شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان .. حصيلة قتلى تفجير دار ضيافة ارتفع إلى 24 شخصا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر مسؤولون اليوم السبت أن حصيلة قتلى هجوم بسيارة مفخخة على دار ضيافة في إقليم لوجار، وسط أفغانستان ارتفعت إلى 24 شخصا.

وقال عضو المجلس الإقليمي، حسيب الله ستانكزاي ورئيس إدارة الصحة الإقليمية، إن 110 مدنيين آخرين، من بينهم أطفال ونساء، أصيبوا في الانفجار، الذي وقع مساء أمس الجمعة في مدينة "بولي إي علم" عاصمة الإقليم.

وذكر مسؤولون محليون أن جميع الضحايا، مدنيون، ومعظمهم طلاب، كانوا يقيمون في دار الضيافة، أثناء استعدادهم لاختبار القبول بإحدى الجامعات الوطنية وسكان من منازل قريبة.

وقال سمر إن مستشفى محلى تضرر في الانفجار، مما أسفر عن إصابة 11 من موظفي الصحة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وألقت الحكومة الأفغانية باللوم في الهجوم على مسلحي طالبان.