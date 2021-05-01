دولة مجاورة تسجل 332 حالة وفاة جديدة بكورونا

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، أنه بوفاة 332 شخصاً آخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في إیران 72 ألفا ً و 90 شخصاً.



وقالت الوزارة في بيان انه "تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة، تسجیل 17 ألفا ً و 80 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیونين و516 ألفا ً و157 شخصاً و 5 آلاف و421 شخصاً في وضع حرج".



واضافت ان "عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و971 الفاً و64 شخصاً لغایة الآن".