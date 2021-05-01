انت الان تتابع خبر دولة مجاورة تسجل 332 حالة وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، أنه بوفاة 332 شخصاً آخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في إیران 72 ألفا ً و 90 شخصاً.
وقالت الوزارة في بيان انه "تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة، تسجیل 17 ألفا ً و 80 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیونين و516 ألفا ً و157 شخصاً و 5 آلاف و421 شخصاً في وضع حرج".
واضافت ان "عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و971 الفاً و64 شخصاً لغایة الآن".
واضافت ان "عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و971 الفاً و64 شخصاً لغایة الآن".