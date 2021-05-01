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دولة مجاورة تسجل 332 حالة وفاة جديدة بكورونا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، أنه بوفاة 332 شخصاً آخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في إیران 72 ألفا ً و 90 شخصاً.
وقالت الوزارة في بيان انه "تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة، تسجیل 17 ألفا ً و 80 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیونين و516 ألفا ً و157 شخصاً و 5 آلاف و421 شخصاً في وضع حرج".

واضافت ان "عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و971 الفاً و64 شخصاً لغایة الآن".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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