انت الان تتابع خبر وزير النقل: سنبدأ عملية إجلاء العراقيين المتواجدين في الهند خلال ساعات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلن وزير النقل ناصر حسين الشبلي، اليوم السبت، جاهزية الخطوط الجوية العراقية لإطلاق عملية إجلاء العراقيين المتواجدين في الهند خلال الساعات المقبلة.