انت الان تتابع خبر المالكي يدعو الجهات الحكومية الى رعاية شريحة العمال الكادحة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دعا زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت، الجهات الحكومية الى رعاية شريحة العمال الكادحة والأخذ بنظر الاعتبار الاعباء التي يواجهونها.

