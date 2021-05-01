الكاظمي: مكافحة الفساد في المشاريع الاستثمارية محط اهتمام واولوية للحكومة

المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الكاظمي زار مشروع مبنى البنك المركزي والتقى بالعاملين بمناسبة يوم العمال العالمي".

وقال الكاظمي بحسب البيان "أشكر جهودكم الجبارة لاسيما وأنكم اليوم مستمرون بالعمل لإكمال هذا المعلم الحضاري الكبير الذي صممته أحدى مفاخر العراق السيدة زها حديد"، موضحا ان "حضارات العالم كلها بنيت على يد العمال الشرفاء، وان شعوب العالم العظيمة شهدت نهضتها على يد العمال".



واضاف "ينطلق العراق اليوم نحو حركة إعمار وبناء وحرص على دعم الاستثمار الداخلي والخارجي، والقوة المحركة لهذا كله هو العامل العراقي الذي سيبنى البلد بسواعده الخيرة".

ولفت الكاظمي الى ان "مكافحة الفساد في المشاريع الاستثمارية محط اهتمام واولوية لهذه الحكومة"، مؤكدا "اتخاذ العديد من الاجراءات وان الحكومة ماضية بالمزيد، من اجل بناء البلد واعماره".

وشدد على ضرورة "تقديم كل الدعم للعامل العراقي وايجاد بيئة سليمة وآمنة لعمله، وحياة كريمة لأسرته"، مبينا انه "سبق ان وجهنا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعمل على تطوير البيئة القانونية والاجتماعية للعامل العراقي".



وتابع الكاظمي "نعمل حاليا على تطوير قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد لتقديم ضمان أكبر للعامل العراقي، ونؤكد على حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص من اجل بيئة عادلة تخلق فرصا متساوية ومناسبة، تعويلنا على القطاع الخاص وازدهاره يعني ايضا حماية العاملين فيه".