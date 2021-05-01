مفاجأة بعد تفشي كورونا في الهند.. اعرف التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال خمسة علماء أعضاء في منتدى مستشارين علميين شكلته الحكومة الهندية لرويترز إن المنتدى حذر المسؤولين في أوائل مارس من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر عدوى في البلاد.



وعلى الرغم من التحذير، قال أربعة من العلماء إن الحكومة الاتحادية لم تسع لفرض قيود كبيرة لوقف تفشي الفيروس.

وحضر ملايين الأشخاص الذين كان معظمهم بلا كمامات مهرجانات دينية وتجمعات سياسية عقدها رئيس الوزراء ناريندرا مودي وزعماء حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم وسياسيون معارضون.

في الوقت نفسه واصل عشرات الآلاف من المزارعين الاعتصام على أطراف نيودلهي احتجاجا على تغييرات مودي في السياسة الزراعية.

وتواجه الهند ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان صعوبة الآن في احتواء موجة ثانية من الإصابات أكثر شدة بكثير من الأولى في العام الماضي، والتي يقول بعض العلماء إنها تتسارع بسبب السلالة الجديدة وسلالة أخرى تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا. وسجلت الهند يوم الجمعة رقما قياسيا عالميا في الإصابات بلغ 386452.

ويعد الارتفاع في عدد الإصابات أكبر أزمة تشهدها الهند منذ تولى مودي منصبه في 2014. ولم يتضح بعد كيف يمكن أن يؤثر أسلوب معالجته لهذه المشكلة عليه وعلى حزبه سياسيا. ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة التالية في عام 2024.