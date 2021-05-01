شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن التنسيقية: تخصيص قطع أراضى لإقامة محطات الرفع الصحى لقرى بكفر شكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن استكمال الموافقة على تخصيص قطع الأراضى لإقامة محطات الرفع الصحى لقرى "الشقر - برقطا - كفر كردى " بالوحدة المحلية بالشقر مركز كفر شكر.

وأضاف عمرو درويش أنه إيماءً للخطابات الصادرة منه لاستكمال إجراءات تخصيص قطع الأراضى ذات النفع العام لإقامة مشروع محطات الرفع الصحى لقرى الوحدة المحلية بالشقر مركز كفر شكر، ودر خطاب الإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة القليوبية بالموافقة على التخصيص، وجارى مخاطبة الجهة الطالبة للإفادة بالموافقة على التعديلات لاستكمال التخصيص.

وكان النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد طالب من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الانتهاء من مشروع الصرف الصحى بقرى الوحدة المحلية بشبلنجة فى محافظة القليوبية، وذلك نظرًا لتأخر تشغيل المشروع لسنوات.

وأعلن النائب عمرو درويش أنه ورد إليه من الوزارة رد بأنه سيتم الانتهاء من كامل الأعمال الخاصة بالقرى المذكورة، وبدء تشغيل الصرف الصحى ودخول الخدمة قبل تاريخ قبل 31 ديسمبر المقبل.

ويذكر أن النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد تقدم بطلب إلى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لضم مركز ومدينة بنها ومركز ومدينة كفر شكر ضمن مبادرة حياة كريمة، خاصة وأنه قد تم بالفعل ضم بعض المراكز ذات المستوى الأعلى فى الخدمات من المركزين.