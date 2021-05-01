شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن يهنئ العمال بـعيدهم: ركيزة المجتمع فى النمو والاستمرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ حزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع عمال مصر والمصريين بمناسبة ذكرى الاحتفال بعيد العمال.

وقال الحزب فى بيان له اليوم، "إن احتفالنا بتلك المناسبة في كل عام يجسد تقدير الدولة المصرية بعمال مصر الذين يواصلون العمل ليل نهار في سبيل تكريس نهضة مصرية حقيقية في شتى المناحي والمجالات."

وأكد الحزب أن المصريين ضربوا عبر العصور المثل في إعلاء قيمة العمل في شتى المجالات وباتت الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة التي تحققت في مصر على مدار السنوات الأخيرة شاهدا على أصالة الإبداع وقوة الإرادة المصرية للتقدم وبناء مستقبل أفضل.

ووجه الحزب، التحية لكل عمال مصر في جميع المواقع ، قائلا" أنتم الركيزة المتينة لهذا المجتمع وسبيله الرئيسي للبقاء والاستمرار وقوته الدافعة نحو النمو والازدهار ."

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد خلال كلمته بمناسبة عيد العمال، أنه على يقين من قدرة عمال مصر على استكمال مسيرة التنمية من أجل مستقبل أفضل لأجيال شابة وواعدة، مضيفًا لعمال مصر: "إن كفاحكم النبيل محل تقدير كبير وإنكم سوف تجدونني دائمًا حافظًا لعهدي معكم باذلًا أقصى ما في وسعي لكي تثمر جهودكم البناءة عما تتمنونه لأنفسكم ولوطننا العزيز مصر".