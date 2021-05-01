"سقيا الإمارات" تواصل مشاريعها ومبادراتها الإنسانية

محمد الفلاح - السبت 1 مايو 2021

تواصل مؤسسة "سقيا الإمارات"، تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، جهودها الإنسانية والتطوعية لتوفير مياه الشرب النظيفة للمحتاجين في كل مكان في العالم لتخفيف معاناة الإنسان أينما كان، خاصة في الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).



وتلتزم المؤسسة في جميع أعمالها باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها الجهات المعنية، لمتابعة مسيرة العطاء الإنساني في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، وتدعمها الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، لترسيخ مكانة دولة الإمارات على خارطة الدول الأكثر عطاءاً وتطوعاً حول العالم.

وقال سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة "سقيا الإمارات": "نستقي رؤيتنا من مآثر حب الخير للجميع التي غرسها المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي أسهمت مبادراته النوعية في تحسين حياة الملايين حول العالم، حتى اقترن اسم زايد بالخير والجود والعطاء.

بلغ عدد المستفيدين من مشاريع "سقيا الإمارات" أكثر من 13 مليون شخص في 36 دولة من خلال تنفيذ ما يزيد عن 1000 مشروع مياه مستدام في مختلف أرجاء العالم حتى الآن. وتضع المؤسسة نصب أعينها تحقيق المزيد من الإنجازات بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لإبراز أصالة النهج الإنساني في الإرث والثقافة الإماراتية وتحسين حياة المحرومين والمنكوبين حول العالم.