دولة الإمارات ترسل طائرة تحمل 51 طنا من المواد الغذائية إلى البوسنة والهرسك

محمد الفلاح - السبت 1 مايو 2021

أرسلت دولة الإمارات طائرة تحتوي على 51 طناً من المواد الغذائية والطبية إلى جمهورية البوسنة والهرسك، ضمن مبادراتها الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك.



وقالت نبيلة الشامسي سفيرة الدولة لدى جمهورية مونتينيغرو والسفيرة غير المقيمة في كل من البوسنة والهرسك وجمهورية كوسوفو.. إن دولة الإمارات والبوسنة والهرسك ترتبطان بعلاقات تاريخية وطيدة، ومسيرة حافلة بالعمل المشترك في العديد من المجالات، وذلك في إطار حرص قيادتي البلدين على تنميتها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

وأضافت سعادتها إنّ هذه المواد الغذائية التي ترسلها دولة الإمارات إلى الأصدقاء في جمهورية البوسنة والهرسك تأتي في إطار توفير المواد الغذائية للأسر المحتاجة في هذا الشهر الفضيل.

يذكر أنّ دولة الإمارات أرسلت العام الماضي طائرتين تحملان 17.3 طن من المواد الطبية إلى البوسنة والهرسك إضافة إلى 50 جهاز تنفس.