شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات وانفجار بركاني في جزيرة سانت فنسنت الكاريبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كافحت سانت فنسنت للتعافي من فيضانات كبيرة بعد هطول أمطار غزيرة في أعقاب سلسلة من الانفجارات البركانية هذا الشهر غمرت مساحات شاسعة من الجزيرة الكاريبية ، كما أكد مسؤول كبير في مقابلة يوم الجمعة.

بدأت الكارثة الطبيعية المزدوجة عندما تسبب بركان لا سوفرير ، بالقرب من الطرف الشمالي للجزيرة ، في ظهور سحب كبيرة من الدخان ابتداءً من 9 أبريل ، مما أدى إلى تغطية المباني والسيارات المحيطة بطبقة سميكة من الرماد وتسبب في انتقال الآلاف من السكان.

وقال قيصر َ إنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى لكن عاصمة كينجستاون شهدت فيضانات كبيرة.

وأجبر أكثر من 20 ألف شخص على الفرار من منازلهم ، وفقًا لرئيس الوزراء.