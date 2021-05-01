مقتل العقل المدبر لاختطاف الطلاب بـ"كانكارا" في نيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مسؤول حكومي نيجيري، مقتل العقل المدبر لعملية اختطاف مئات الطلاب في ولاية كاتسينا، ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقتل أوالون دوداوا بعد 9 أيام من إلقائه السلاح وقسمه بعدم القيام بعمليات اختطاف مرة أخرى، بحسب تغريدة للمتحدث باسم ولاية زامفارا النيجرية إبراهيم زوما.

ولم تكشف السلطات عن ملابسات مقتل دوداوا وما إذا كان قتل على يد القوات الأمنية أو ولا.

وبات دوداوا مصنفا كأحد أخطر وجوه الاختطاف في نيجيريا بعد اقتحامه مدرسة ثانوية للبنين على مشارف كانكارا واختطافه مئات الطلاب، وفقا لصحف نيجيرية.

وفي فبراير/شباط الماضي، سلم دوداوا أسلحته للسلطات النيجيرية بموجب برنامج للعفو من قبل حكومة ولاية زامفارا؛ حيث قال حينها: "لقت تبت وسلمت نفسي ولا أريد النظر للوراء".

وتصاعدت هجمات تشنها عصابات مسلحة، عادة ما يُشار لها بوصف قطاع الطرق، في أنحاء شمالي غرب نيجيريا في السنوات الأخيرة.

وأثارت 4 عمليات خطف جماعي لطلاب مدارس منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي غضبا عاما، كان أبرزها اختطاف 300 طالب.

وفي 16 فبراير/شباط الماضي، جرى خطف 44 شخصا على الأقل أغلبهم أطفال من مدرسة بالقرب من مجتمع كاجارا في ولاية نيجر بوسط غرب البلاد.