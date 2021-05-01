الكونغو تعلن حالة الطوارئ إثر أعمال عنف شرقي البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي حالة الطوارئ في إقليمي إيتوري ونورث كيفو الشرقيين بسبب تفاقم العنف.



وأسفرت أحداث العنف عن سقوط مئات القتلى هذا العام وتشريد أكثر من 1.5 مليون.

وأسفر تصاعد هجمات المليشيات المسلحة والعنف بين جماعات متناحرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية عن سقوط أكثر من 300 قتيل منذ بداية العام في الوقت الذي تواجه القوات الحكومية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة صعوبات لتحقيق الاستقرار في المنطقة الغنية بالمعادن.

وفي إعلانه عن قرار تشيسكيدي، قال المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا إن "الهدف هو الانهاء السريع لحالة انعدام الأمن والتي تسفر عن سقوط قتلى من مواطنينا يوميا في تلك المنطقة من البلاد".

ولم يحدد المتحدث الخطوات التالية التي سيتم اتخاذها في إطار حالة الطوارئ في الإقليمين المتضررين.

وفرقت الشرطة المسلحة في مدينة بيني بإقليم نورث كيفو طلابا كانوا ينظمون اعتصاما في مجلس المدينة يوم الجمعة للفت الانتباه إلى تدهور الوضع الأمني.

وقال شاهد من رويترز إن عددا من الطلاب أصيبوا واعتقل آخرون.

ويُعتقد أن جماعة أوغندية متمردة نشطة في شرق الكونغو منذ التسعينات تسمى القوات الديمقراطية المتحالفة هي المسؤولة عن الكثير من أعمال إراقة الدماء الأخيرة.

وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن تلك الجماعة شنت سلسلة من الهجمات الانتقامية الوحشية على المدنيين منذ أن بدأ الجيش عملياته ضدها أواخر 2019 مما أسفر عن سقوط نحو 850 قتيلا العام الماضي.