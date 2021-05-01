شكرا لقرائتكم خبر عن 11 قتيلاً وأكثر من 100 جريح جراء عاصفة في الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شنغهاي - أ ف ب

أعلنت السلطات الصينية، السبت، مقتل 11 شخصاً وفقدان تسعة وجرح أكثر من 100 آخرين في عاصفة شديدة في مدينة ساحلية بالقرب من شنغهاي.

وضربت العاصفة التي رافقتها رياح عاتية مساء الجمعة مدينة نانتونغ الواقعة على شمال مصب يانغتسي أطول نهر في الصين.

وقال مجلس المدينة على شبكة ويبو للتواصل الاجتماعي إن العاصفة تسببت بمقتل 11 شخصاً وجرح 102 آخرين وإجلاء 3050 شخصاً. وأضاف أن الضحايا لقوا مصرعهم نتيجة سقوط أشجار أو أعمدة كهرباء أو دفعتهم الرياح إلى مجار مائية.

وبسبب قوة الرياح، جنح قارب صيد مما أدى إلى سقوط أفراد طاقمه الـ11 في المياه. وقد انتشل اثنان منهم فقط بينما فقد التسعة الآخرون. وأشار البيان إلى أن «أضراراً لحقت بعدد كبير من المنازل».

وقال الموقع الإلكتروني الإخباري «توتياو.كوم» إن حبات برد يبلغ قطر بعضها 3 سنتم هطلت خلال العاصفة في مدينة نانتونغ الكبيرة الواقعة في مقاطعة جيانغسو (شرق) ويبلغ عدد سكانها حوالي ثمانية ملايين نسمة.