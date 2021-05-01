شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يفرض قيوداً على الوافدين من الهند بسبب «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، فرض قيود على المسافرين الآتين من الهند بسبب التفشي المتنامي لكوفيد-19 في هذا البلد.

وقال البيت الأبيض، الجمعة: «عملاً بنصائح مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها، ستفرض الإدارة قيوداً على الرحلات من الهند»، على أن يبدأ سريان هذا القرار في الرابع من أيار/مايو من دون تفاصيل إضافية.

وفرضت دول أخرى قيوداً على المسافرين الآتين من الهند. ففي فرنسا، يخضع هؤلاء لحجر إلزامي لعشرة أيام بعد وصولهم فيما قررت بلجيكا الثلاثاء منع دخولهم.

ويعتقد أن المتحور الهندي لفيروس كورونا الذي رصد في 17 بلداً على الأقل بينها فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا هو أشد عدوى وقد يؤدي إلى خفض فاعلية اللقاحات، لكن الأمور لا تزال مبهمة. وتفتقر الهند إلى أسرة وأدوية وأكسجين لمعالجة المصابين بكوفيد.

وأعلنت الجمعة 385 ألف إصابة جديدة في يوم واحد، ما يشكل عدداً قياسياً عالمياً، مع إحصاء نحو 3500 وفاة. وفي اليوم نفسه، حطت في نيودلهي طائرة عسكرية أمريكية تنقل 400 أسطوانة أكسجين ومعدات للمستشفيات فضلاً عن مليون فحص كوفيد.