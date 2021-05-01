أميركيون بين ضحايا ومصابي حادثة التدافع في إسرائيل

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت متحدثة باسم السفارة الأميركية اليوم السبت إن عددا من الرعايا الأميركيين سقطوا بين عشرات القتلى والمصابين في تدافع خلال احتفال ديني بإسرائيل.

وقالت المتحدثة مشيرة إلى الحادثة التي وقعت مساء الخميس وعشية يوم الجمعة "يمكننا أن نؤكد أن عددا من المواطنين الأميركيين كانوا بين الضحايا".

وأضافت "تعمل سفارة الولايات المتحدة مع السلطات المحلية للتحقق مما إذا كان أي رعايا أميركيين آخرين قد تأثروا بالواقعة، وتقدم كل الدعم القنصلي الممكن للمواطنين الأميركيين المعنيين وذويهم. واحتراما لأسرهم في هذا الوقت الصعب، نحجم عن الإدلاء بأي تعليق آخر".