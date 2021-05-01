الهند تسجل رقماً قياسياً جديداً لإصابات كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية أن أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا سجّلت خلال الساعات ال24 الماضية، في رقم يشكل سابقة في العالم.

وقالت الوزارة إنه تم إحصاء 401 ألف و993 إصابة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي لهذه الحالات في الهند إلى أكثر من 19,1 مليونا.

وبلغ عدد الوفيات 3523 خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للذين أودى كوفيد-19 بحياتهم إلى 211 ألفا و853 شخصا.

ويرى خبراء أن العدد الفعلي أكبر بكثير إذ إن عدد الفحوص ليس كافيا واسباب الوفاة لا تسجل بدقة.

وكانت السلطات الهندية خففت القيود على معظم الأنشطة في بداية العام عندما انخفض عدد الإصابات إلى أقل من عشرة آلاف في اليوم.

وسمح باستمرار التجمعات الدينية الحاشدة التي جذبت الملايين في أواخر مارس.

وفي ابريل وحده، سجلت في الهند حوالي سبعة ملايين إصابة جديدة.

ومع ذلك، يبقى معدل انتشار المرض بالمقارنة مع عدد السكان منخفض نسبيا بالمقارنة مع العديد من البلدان الأخرى.