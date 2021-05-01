بايدن يفرض قيوداً على الوافدين من الهند

ابوظبي - سيف اليزيد - قرّر الرئيس الأميركي جو بايدن فرض قيود على المسافرين الآتين من الهند بسبب التفشّي المتنامي لكوفيد-19 في هذا البلد.

وقال البيت الابيض إنّه "عملاً بنصائح مراكز الوقاية من الامراض ومكافحتها، ستفرض الإدارة قيوداً على الرحلات من الهند".

وأضاف أنّ هذا القرار سيبدأ سريانه في الرابع من مايو، من دون تفاصيل إضافية.

وأوضحت الرئاسة الأميركية أنّ هذه القيود لن تسري على الطلاب الذين سيسافرون إلى الولايات المتّحدة للالتحاق بفصولهم الدراسية في الخريف المقبل، علماً بأنّ الهند تحتلّ المرتبة الثانية في قائمة الدول التي لديها أكبر عدد من الطلاب في الولايات المتّحدة.

وفرضت دول أخرى قيودا على المسافرين الآتين من الهند. ففي فرنسا، يخضع هؤلاء لحجر الزامي لعشرة ايام بعد وصولهم فيما قررت بلجيكا الثلاثاء منع دخولهم.