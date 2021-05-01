زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب شمال اليابان وتحذير من انهيارات أرضية

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ 18 دقيقة

ضرب زلزال بلغت قوته المبدئية 6.6 درجة شمال اليابان ، حسب ما أعلنته وكالة الأرصاد اليابانية، السبت.

وحذرت الوكالة من احتمال حدوث انهيارات أرضية في التلال الشمالية الشرقية.

ووقع الزلزال بالقرب من ساحل مقاطعة مياجي شمال طوكيو في منطقة ليست بعيدة عن محطة فوكوشيما دايتشي النووية المدمرة، حيث كانت شركة طوكيو إلكتريك التي تملك المحطة تجري فحوصا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنّ الزلزال وقع في الساعة (01:27 ت غ) على عُمق 47 كلم في المحيط الهادئ قبالة سواحل إيشينوماكي في مقاطعة مياغي، ولم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي.

واهتزت المباني في العاصمة طوكيو على بعد نحو 400 كيلومتر وعرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية لقطات لمبنى يهتز بقوة في مدينة سينداي الشمالية الشرقية.

وقالت شركة طوكيو إلكتريك التي تدير محطة فوكوشيما دايتشي النووية التي دمرها زلزال ضخم في شمال شرق اليابان قبل 10 سنوات إنه لم تحدث مشاكل. وكذلك لم تقع مشاكل في منشأة فوكوشيما دايني الواقعة إلى الجنوب مباشرة.

وتعد الهزة الأرضية، قرب مركز الزلزال الضخم الذي ضرب الأرخبيل في 2011 وتسبّب بحدوث تسونامي مدمّر، في كارثة مزدوجة أسفرت يومها عن مقتل أكثر من 18 ألف شخص.