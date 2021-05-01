إصابات كورونا تتخطى 150 مليون حول العالم

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 مايو 2021 10:09 صباحاً - يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره ، حيث بلغت الإصابات نحو 150.63 مليون نسمة أُصيبوا بالفيروس على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 3 ملايين و306357 ، حسب إحصاء لـ”رويترز” .

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر كانون/الأول 2019.

16 إصابة جديدة بالصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إن بر الصين الرئيسي سجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 30 أبريل/ نيسان صعوداً من 13 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج.

وقالت إن عدد الإصابات الخالية من الأعراض تراجع إلى 16 بعد أن كانت 19 قبل يوم، ولا تصنفها الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في بر الصين الرئيسي حالياً 90671، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

18935 إصابة جديدة بألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و400532 بعد تسجيل 18935 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 83082 بعد تسجيل 232 حالة.

زيادة يومية قياسية بوفيات تايلاند

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، السبت، تسجيل رقم قياسي يومي جديد بلغ 21 وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد.

وسجلت الوزارة 1891 إصابة جديدة في موجة ثالثة شرسة من الإصابات بعد عام من النجاح النسبي في السيطرة على الفيروس.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في تايلاند 67044 منذ بدء الجائحة العام الماضي مع 224 حالة وفاة في المجمل.

البرازيل تسجل 2595 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 2595 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 403781.

وسجلت البرازيل أيضاً 68333 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الإصابات حتى الآن إلى 14 مليوناً و659011.