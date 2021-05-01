العراق.. داعش يستهدف قوات البيشمركة شرق كركوك

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ 53 دقيقة

أفادت مصادر كردية فجر السبت، ، باستهدف تنظيم “داعش” نقاطاً لقوات البيشمركة شرق كركوك شمال العراق، وسط أنباء عن سقوط ضحايا.

وعلى تويتر، تحدثت مصادر محلية عن مقتل 6 من البيشمركة، دون أي تأكيد رسمي حتى الآن.

يذكر أن وزارة الدفاع العراقية كانت قد أعلنت الجمعة العثور على أكداس من العتاد من بينها صواريخ وقاذفات وعبوات ناسفة محلية الصنع، خلال عملية أمنية نفذتها قيادة العمليات الجزيرة بالأنبار والمقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك.

كما قالت الوزارة في بيان رسمي إن”قيادة عمليات الجزيرة والمقر المتقدم للعمليات المشتركة نفذت عمليات بحث وتفتيش في كركوك والمناطق المحصورة بين شرق نهر الفرات وغرب بحيرة الثرثار، نتج عنها العثور على جلكان سعة 20 لتراً يحتوي على مادة TNT وعدد 3 عبوة أسطوانية، ومسطرة تفجير عدد 2. وجرى تفجير المواد من قبل الجهد الهندسي”.

إلى ذلك كشفت أن قوة من قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة قامت بتنفيذ عملية أمنية في منطقة السلام بقضاء الحويجة في محافظة كركوك نتج عنها العثور على كدس للعتاد يحتوي 3 سبطانة سلاح 14.5، وسبطانتي سلاح 12.7، و7 عبوات ناسفة “محلية الصنع” عبارة عن قنينة سعة واحد لتر، و13 قنبرة هاون 60 ملم، و16 صاروخا، و3 صواريخ ستريلا، و3 صمام قنبرة هاون 60 ملم، وصاروخين وقاذفة RBG7، وسبطانة هاون 82 ملم، و6 قذائف مدفع نمساوي.