“الدفاع السعودية”: اعترضنا “هدفا جويا معاديا” أُطلق تجاه مدينة جدة

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت وزارة الدفاع السعودية أنها اعترضت ودمرت “هدفا جويا معاديا” أطلق تجاه مدينة جدة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

يذكر أن الدفاعات السعودية كانت اعترضت قبل أيام مسيّرة مفخخة أطلقت باتجاه المملكة.

وقال تحالف دعم الشرعية إن انتهاكات ميليشيات الحوثي جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين.

وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.