لأداء صلاة التهجد.. شرطة دبي تدعو المصلين إلى اختيار الأماكن الآمنة

محمد الفلاح - السبت 1 مايو 2021

دعا العميد سيف مهيّر سعيد المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، مرتادي المساجد من المصلين إلى اختيار الأماكن الآمنة لأداء صلاتي التراويح والتهجد في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، وعدم الصلاة في الشوارع المحيطة بالمساجد، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض المصلين بأداء الصلاة في الشوارع المحيطة بالمساجد، معرضين بذلك أنفسهم للخطر أو لحوادث الدهس من قبل المركبات التي تستخدم تلك الشوارع.



كما دعا قائدي المركبات إلى ضرورة تخفيف السرعات أمام المساجد، وضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية، وعدم ارتكاب المخالفات كالوقوف خلف المركبات بشكل غير صحيح، وإغلاق المسارب، وإيقاف المركبات في عرض المخرج من دون أي اهتمام بأن المخرج يستخدمه الجميع وليس المصلين فقط، فضلاً عن الذين يقفون على الأرصفة في تشويه للمنظر العام للإمارة، وغيرها من التصرفات السلبية. الأمر الذي يعطل مستخدمي الطريق عن استخدام تلك الشوارع.

وإنجاز أعمالهم والانتظار لوقت طويل أو الاتصال بالشرطة أو التأخر عن أعمالهم. موضحاً أن غلق الطرق أمام المساجد بمركبات المصلين، من الظواهر المؤسفة، والضارة بمصالح مرتادي تلك الطرق، وخاصة إذا كانت تلك المساجد موجودة في مناطق سكنية، أو القريبة من الطرق الداخلية والرئيسية. مشيراً إلى أن الدوريات المرورية ستؤدي مهامها في ضبط أمن الطريق والحفاظ على انسيابيته.

وأكد العميد سيف المزروعي، سعي شرطة دبي إلى توفير كافة سبل الراحة لمستخدمي الطريق في هذا الشهر الفضيل من خلال تنظيم حركة السير، وفك الاختناقات المرورية، وتنظيم مواقف المصليات، وتسهيل عملية حركة دخول وخروج مركبات المصلين، ومساندة الجمهور للوصول إليها والخروج منها وهم في حالة اطمئنان.