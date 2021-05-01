زلزال بقوة 6.8 درجات قبالة سواحل اليابان

محمد الفلاح - السبت 1 مايو 2021

ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات صباح السبت قبالة السواحل الشمالية الشرقية لليابان، بحسب ما أعلنت السلطات الأمريكية واليابانية التي طمأنت إلى أنّ لا خطر بحدوث تسونامي.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنّ الزلزال وقع في الساعة 10:27 (01:27 ت غ) على عُمق 47 كلم في المحيط الهادئ قبالة سواحل إيشينوماكي في مقاطعة مياغي، قرب مركز الزلزال الضخم الذي ضرب الأرخبيل في 2011 وتسبّب بحدوث تسونامي مدمّر، في كارثة مزدوجة أسفرت يومها عن مقتل أكثر من 18 ألف شخص.

وأكّدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وكذلك أيضاً الوكالة اليابانية للأرصاد الجوية، أنّ لا خطر بحدوث تسونامي من جرّاء الزلزال الذي شعر به قسم من السكّان في العاصمة طوكيو وتسبّب بهزّات قويّة على امتداد قسم من الساحل الشرقي.

ولم تسجّل في الحال أيّة خسائر بشرية أو أضرار مادية من جرّاء الزلزال، بحسب ما أفادت شبكة "إن إتش كي" التلفزيونية العمومية.

وتقع اليابان فوق "حزام النار" في المحيط الهادئ وهو عبارة عن شريط يمتدّ عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الأطلسي ويشهد نشاطاً تكتونياً قوياً ممّا يؤدّي إلى حدوث هزّات أرضية وثوران براكين بشكل متكرّر.

وتعتمد اليابان معايير بناء صارمة للغاية لكي تقاوم أبنيتها الزلازل القوية.