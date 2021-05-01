بايدن سيمنع دخول غير الأمريكيين من الهند.. لهذا السبب

محمد الفلاح - السبت 1 مايو 2021

أكد مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيفرض قيوداً جديدة على السفر تتعلق بالهند بدءا من يوم "الثلاثاء" في ضوء تفشي جائحة كوفيد-19 هناك، وهو ما يمنع معظم القادمين من جنسيات غير أمريكية من دخول الولايات المتحدة.



وأضاف المسؤول أن القيود الجديدة تأتي ضمن توصية من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "وفي ضوء ارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد-19 على نحو غير عادي في الهند وانتشار سلالات عديدة من المرض هناك".

ومن المنتظر صدور إعلان رسمي بهذا الشأن، على أن تطبق الإجراءات اعتباراً من يوم "الثلاثاء" الرابع من مايو المقبل.