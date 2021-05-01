بلبلة وصدام بمطار الخرطوم .. هذا لغز فرار مسافرين!

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - وكالات

دارت طوال الساعات الماضية تساؤلات حول ما جرى في مطار الخرطوم، بعد أن تم تناقل صور على مواقع التواصل تظهر تخريباً في بعض أرجائه.

إلا أن وزارة الصحة أوضحت مساء أمس الجمعة ما جرى بالتفاصيل، قائلة إن “رحلة للخطوط الجوية الإفريقية قادمة من معيتيقة الليبية وصلت السودان وعلى متنها 258 راكباً، 40 منهم غير مستوفين للشروط الصحية (13 لا يوجد لديهم فحص الكوفيد-19 PCR أو فحصهم غير مقبول).

ويبدو أن هؤلاء الركاب رفضوا الإجراءات المفروضة من قبل سلطات المطار في معالجة مثل تلك الحالات، فقام عدد منهم بالاعتدء على موظفي الصحة في المطار قبل هروب 14 راكباً، ما أثار بلبلة، بينما هرب 13 آخرون خلال نقل ركاب الطائرة الليبية إلى مراكز الحجر الصحي.

إلى ذلك، أوضحت الوزارة أن إدارة الحجر الصحي بالمطار باشرت في اتخاذ الإجراءات الجنائية القانونية ضد الركاب المخالفين.

كما شددت على ضرورة التزام جميع القادمين إلى الأراضي السودانية بالاشتراطات والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، ومنها إجراء فحص الـPCR قبل 96 ساعة على الأقل من مغادرة جهة القدوم. وأكدت أنها لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تعزز سلامة العاملين أثناء قيامهم بعملهم.

كما لفتت إلى أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية مع أي من شركات الطيران التي لا تلتزم بالإجراءات والاشتراطات الصحية وتشكل خطورة على الأوضاع الصحية بالبلاد.