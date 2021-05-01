انت الان تتابع خبر ارتفاع بحجم الصادرات النفطية العراقية الى الولايات المتحدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم السبت، ارتفاع صادرات النفط العراقية للولايات المتحدة الامريكية، إلى 270 ألف برميل يوميا، خلال الأسبوع الماضي.