انت الان تتابع خبر اليابان.. زلزال قوي يضرب السواحل القريبة من محطة فوكوشيما النووية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة الأرصاد اليابانية، اليوم السبت، أن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجة هز شمال اليابان.
وحذرت الوكالة من احتمال حدوث انهيارات أرضية في التلال الشمالية الشرقية.
ووقع الزلزال بالقرب من ساحل مقاطعة مياجي بشمال طوكيو، في منطقة ليست بعيدة عن محطة فوكوشيما النووية المدمرة، حيث كانت شركة طوكيو "إليكتريك"، التي تمتلك المحطة تجري فحوصا.
ولم تصدر وكالة الأرصاد اليابانية أي تحذير من إمكانية حدوث تسونامي.
ووقع الزلزال بالقرب من ساحل مقاطعة مياجي بشمال طوكيو، في منطقة ليست بعيدة عن محطة فوكوشيما النووية المدمرة، حيث كانت شركة طوكيو "إليكتريك"، التي تمتلك المحطة تجري فحوصا.
ولم تصدر وكالة الأرصاد اليابانية أي تحذير من إمكانية حدوث تسونامي.