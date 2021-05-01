حاكم دبي: تعلمت من زايد أكثر من المدارس والكليات

محمد الفلاح - السبت 1 مايو 2021

نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فيديو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» عبر وسم ومضات رمضانية تضمن صوراً مع المغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراهما، مؤكداً أن المغفور لهما مدرسة في القيادة والريادة.



وقال في الفيديو الذي يواكب الاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني: «قدوتي نبيي وحبيبي أما قائدي واللي تعلمت منهم الكثير هم زايد وراشد طيب الله ثراهما، كان زايد صراحة خير قائد اللي تعلمت منه، نحن تعلمنا من المدارس والكليات لكن أكثر ما تعلمت من زايد لأنه هو رباني ووصاني».