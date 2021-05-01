شكرا لقرائتكم خبر عن 627 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت كوريا الجنوبية 627 إصابة جديدة بكوفيد19-، من بينها 593 إصابة محلية، مما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 122634 حالة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" نقلا عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وتظل حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أعلى من 600 إصابة لليوم الثالث على التوالي اليوم السبت، حيث سُجلت إصابات في أنحاء متفرقة بالبلاد وسط مخاوف من موجة أخرى من الإصابات.