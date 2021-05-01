شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً للاستشعار عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة شينخوا إن الصين نجحت في إرسال قمر صناعي جديد للاستشعار عن بعد، ياوجان -34 ، إلى الفضاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب الصين في الساعة 3:27 مساءً الجمعة (بتوقيت بكين).

وحمل القمر الصناعي ياوجان -34 صاروخ لونج مارش -4 سي ودخل بنجاح في مداره المخطط له.

وسيستخدم القمر الصناعي للاستشعار البصري عن بعد لمسح موارد الأرض، والتخطيط الحضري، وتصميم شبكة الطرق، وتقدير غلة المحاصيل، والوقاية من الكوارث والحد منها.