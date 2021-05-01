اخبار العالم

الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً للاستشعار عن بعد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً للاستشعار عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة شينخوا إن الصين نجحت في إرسال قمر صناعي جديد للاستشعار عن بعد، ياوجان -34 ، إلى الفضاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب الصين في الساعة 3:27 مساءً الجمعة (بتوقيت بكين).

وحمل القمر الصناعي ياوجان -34 صاروخ لونج مارش -4 سي ودخل بنجاح في مداره المخطط له.

وسيستخدم القمر الصناعي للاستشعار البصري عن بعد لمسح موارد الأرض، والتخطيط الحضري، وتصميم شبكة الطرق، وتقدير غلة المحاصيل، والوقاية من الكوارث والحد منها.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا