تشاد تعلن حصيلة المعارك مع المتمردين خلال يومين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المجلس العسكري الحاكم في تشاد، إن "مئات المتمردين" قتلوا خلال يومين من المعارك في غرب البلاد، مؤكداً أنه تمكن من إنهاء هجومهم وأن خسائره البشرية اقتصرت على مقتل ٦ جنود.

وقال المتحدّث باسم الجيش الجنرال عزم برماندوا أغونا في بيان إنّ "قوات الدفاع والأمن انتهت من التعامل مع عصابة المتمرّدين التي توغلت باتجاه نوكو في شمال كانيم في 29 نيسان/أبريل".



وأضاف أنّه "في معسكر العدو، تمّ تحييد مئات من المتمرّدين وأسر 66 منهم"، علماً بأنّ الجيش التشادي، على غرار نظرائه في بقيّة دول الساحل، يستخدم عند حديثه عن القتلى في صفوف الأعداء مصطلح "تحييد".



ونوكو هي عاصمة منطقة شمال كانيم وتقع على بُعد 200 كيلومتر شمال العاصمة نجامينا على خط مستقيم.

واندلعت اشتباكات بين الجانبين الخميس الماضي بالقرب من نوكو، التي تبعد نحو 20 كيلومترا عن المكان الذي أصيب فيه الرئيس السابق إدريس ديبي بجروح أدت إلى موته في وقت سابق من أبريل/نيسان.

وقال المجلس إنه نجح في صد هجوم للمتمردين على نوكو وأن 22 من جنوده أصيبوا في المواجهة.



وأضاف في بيان " ما زال البحث عن الهاربين مستمرا ".



ومنذ منتصف أبريل/نيسان تدور معارك بين الجيش وجبهة "فاكت" في كانيم، المنطقة الصحراوية الواقعة على امتداد الحدود مع النيجر وفي منتصف الطريق بين بحيرة تشاد وتيبستي (شمال).



والإثنين الماضي، أعلن المجلس العسكري الحاكم تعيين رئيس الوزراء السابق ألبرت باهيمي باداك رئيسا للوزراء في الحكومة الانتقالية.