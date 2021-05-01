​من أين تحصل مصر على مياه الشرب؟ متحدث الري يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن مصر دولة تعاني الفقر المائي، حيث يفترض أن تكون حصة الفرد من المياه 1000 متر مكعب، لكنها ظلت تتناقص حتى بلغت 550 مترًا مكعبًا.

وأضاف غانم في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن مصر واحدة من الدول الشحيحة في مياه الشرب، حيث تعتمد بشكل رئيسي على حصتها من نهر النيل والمقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، والباقي من الأمطار والمياه الجوفية لتصل كل الحصة إلى 60 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج فعليًا إلى 104 مليارات متر مكعب سنويًا من المياه.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الري، أن مصر تعيد تدوير 20 مليار متر مكعب، والباقي يتم تعويضه من خلال استيراد محاصيل تستهلك 30 مليار متر مكعب، لافتًا إلى أن العجز الكلي لمصر يصل إلى 54 مليار متر مكعب.

وأشار غانم إلى أن أبرز التحديات التي تواجّه منظومة الري هي التعداد السكاني المتزايد وقلة الوعي لدى بعض المواطنين، مضيفًا: "التحديات الخارجية موضوعة ضمن خطة الوزارة للتعامل مع كافة التحديات".

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