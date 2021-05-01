زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب شمال شرقي اليابان ولا تحذير من تسونامي

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو- (د ب أ):

قالت السلطات اليابانية إن زلزالا بلغت شدته 6.6 درجة على مقياس ريختر هز شمال شرقي اليابان صباح اليوم السبت، إلا أنه لم يتم إصدار تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

وأصيب شخصان على الأقل بجروح بسيطة في مقاطعة مياجي، حسبما ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، ولم يتم اكتشاف أي أضرار في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية المعطلة، حسبما ذكرت شركة "طوكيو اليكتريك باور" التي تدير المحطة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال وقع الساعة 1027صباحا بالتوقيت المحلي (0127 من بتوقيت جرينتش) وكان مركزه قبالة ساحل مقاطعة مياجي على عمق 60 كيلومترا.

وفي فبراير الماضي، هز نفس المنطقة زلزال بقوة 3ر7 درجة مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 190 آخرين.​