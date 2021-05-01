حدث ليلاً| مطرانية الجيزة تكشف تفاصيل حريق كنيسة العمرانية.. وتفحم منزل ومخزن قطن بالكيت كات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

61 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 765 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 170773 حالة حتى اليوم.

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"الأعداد في تزايد".. عوض تاج الدين يكشف مستجدات الوضع الوبائي في مصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، هناك ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر، موضحا: "أعداد الإصابات تزداد تدريجيا، وتجاوزنا 1000 إصابة يوميًا".

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"النار التهمت قاعات الصلاة والمذبح".. حكاية 90 دقيقة في مجابهة نيران "كنيسة العمرانية"

التاسعة و48 دقيقة كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة على موعد مع بلاغ شاق بات حديث الساعة متصدرا محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية.

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"البلد كلها في الشارع".. أديب محذرًا من قفزات في إصابات كورونا

أبدى الإعلامي عمرو أديب، عن تخوفه الشديد من تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الإجازات التي تشهدها مصر حاليًا، قائلًا: "قلبي يحدثني شرًا، البلد كلها في الشارع، وبدون أي التزام من قبل المواطنين بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي

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متحدث الصحة: التعاقد على 10 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الأيام الثلاثة الماضية شهدت تزايد في معدلات التسجيل بموقع الحصول على لقاح كورونا، مشيرًا إلى أن معدلات التسجيل بلغت أكثر من 72 ألف طلب يوميًا.

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الكنيسة القبطية تكشف تفاصيل حريق كنيسة مارمينا في العمرانية

أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن حريقًا وقع في كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية، بعد انتهاء صلوات الجمعة العظيمة وانصراف جميع الموجودين في الكنيسة.

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" كل الناس بيقولوا إني شبه حضرتك"..مواطن يوجه كلامه للرئيس والسيسي يرد ضاحكا: حرام عليك (فيديو)

قال أحد المواطنين، الذين تصادف وجودهم أثناء مرور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، في منطقة سوق السيارات الجديدة في طريق "العين السخنة/ القاهرة": "كل الناس بيقولوا إني شبه حضرتك" ليرد الرئيس: "حرام عليك".

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الجيزة على صفيح ساخن.. تفحم منزل ومخزن قطن في الكيت كات (صور)

اندلع حريق هائل في منزل مكون من طابقين بمنطقة الكيت كات شمال الجيزة، السبت.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في منزل بشارع مراد خلف مسجد خالد بن الوليد.

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السيطرة على حريق شقة سكنية في حدائق الأهرام - فيديو

اندلع حريق في وحدة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام، وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من أحدى الشقق السكنية بحدائق الأهرام.

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وفاة معاون مباحث قسم كرداسة نتيجة أزمة قلبية

توفي منذ قليل، النقيب مصطفى خليل، معاون مباحث قسم شرطة كرداسة، بمديرية أمن الجيزة، نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، وسادت حالة من الحزن على زملاءه بقسم كرداسة ومديرية أمن الجيزة، خاصة أنه كان يتمتع بالخلق الحسن والتفاني في عمله.

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مصدر: لا صحة حول ضبط بائع متجول بقطار الصعيد لقيامه بشد بلف الطوارئ

أكد مصدر مطلع عدم صحة ما تم تداوله على بعض المواقع الإليكترونية بشأن القبض على بائع متجول بقطار الصعيد كاد أن يتسبب فى كارثة لقيامه بشد بلف الطوارئ وتوقف قطار (الإسكندرية/الأقصر) عقب الخروج من محطة سكك حديد أبو قرقاص بالمنيا بنحو 100 متر.

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الصحة تكشف تفاصيل مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على قوائم الانتظار

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان فيديو عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، حول أهداف مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.

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​إحباط تهريب عملات ومخطوطات أثرية في مطار القاهرة (صور)

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب عدد من العملات والمخطوطات الأثرية، ترجع إلى عدة عصور تاريخية مختلفة، أخفاها راكب مصري معه فور وصوله من ألمانيا، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية.

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للضغط على إثيوبيا.. دعوة من السودان لقادة الدول الإفريقية بشأن سد النهضة

دعت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، القادة الأفارقة والاتحاد الأفريقي للضغط على إثيوبيا للوصول لاتفاق ملزم بين الأطراف الـ3 في مفاوضات سد النهضة، وذلك خلال الجولة الأفريقية التي تقوم بها المهدي لشرح موقف بلادها من الأزمة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

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لمنع انتشار كورونا.. غلق ٣ مقاهي وتحرير ١٠ محاضر بدمياط

شنت الوحدة المحلية بدمياط، حملة استهدفت عدد من المنشآت والمطاعم والمقاهي بعدد من المناطق بنطاق المدن والقرى، في وقت متأخر من مساء الجمعة.

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العراق: قتلى وجرحى جراء هجوم من عناصر داعش شمالي البلاد

أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل ضابطين وإصابة منتسبين اثنين من الجيش العراقي؛ جراء تعرض إرهابي شمالي بغداد.

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حماس ترفض شرط عباس لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد تأجيل الانتخابات

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم الجمعة رفض الحركة شرط الرئيس محمود عباس الالتزام بالقرارات الدولية لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد تأجيل الانتخابات الفلسطينية العامة التي كانت مقررة ابتداء من الشهر المقبل.

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بسبب كورونا.. الولايات المتحدة تحظر الرحلات الجوية من الهند

قال البيت الأبيض يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستحظر السفر من الهند بسبب الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا وظهور سلالات متحورة جديدة.

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ديزني لاند يعيد فتح أبوابه بعد إغلاق غير مسبوق دام 13 شهرا

فتح متنزها ديزني لاند وديزني كاليفورنيا ادفنشر أبوابهما للضيوف، يوم الجمعة، بعد إغلاق غير مسبوق استمر 13 شهرًا ورحبا بضيوف المتنزه للتنزه في الشارع الرئيسي يو اس ايه، وزيارة القصر المسكون والصراخ أسفل جبل سبلاش مع تراجع جائحة كوفيد -19 في الولاية.

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بتغيير واجهته الرئيسية.. جوجل يحتفل بعيد العمال2021

احتفل محرك البحث جوجل، بعيد العمال 2021، الموافق الأول من مايو كل عام.

وغير "جوجل" شكل واجهته الرئيسية، لتدل على عيد العمال، وذلك تقديرًا من محرك البحث بقيمة العمل.

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