نصب تذكاري في لندن لضحايا كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - تم إطلاق حملة لجمع 3ر2 مليون جنيه إسترليني (2ر3 مليون دولار) لبناء نصب تذكاري في لندن لإحياء ذكرى من ماتوا متأثرين بإصابتهم بكورونا.

وتشجع الحملة التي تأتي في إطار مشروع تذكاري عبر الإنترنت باسم "تذكرني"، وبالشراكة مع صحيفة ديلي ميل، الدولة على دعم نصب تذكاري سيجري تشييده في كاتدرائية سانت بول، وفقا لـ"وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا". ويوجد لدى حملة "تذكرني"، التي تقودها كاتدرائية سانت بول وتحظى بدعم من أمير ويلز، أكثر من 7300 اسم ممن ماتوا إثر إصابتهم بالوباء منذ إطلاقها في مايو من العام الماضي.

ومن المامؤل أن تدفع الحملة الآخرين لإضافة أسماء أحبائهم الذين لقوا حتفهم بسبب المرض.

وقال عميد كاتدرائية القديس بولس، الدكتور ديفيد إيسون: "إن النصب التذكاري المادي في سانت بول سيرسخ الكتاب الإلكتروني الذي سيتم فيه إحياء ذكرى الأحداث المهمة والناس على مدى قرون عديدة".

وأضاف "بجانب النصب التذكاري الإلكتروني على الإنترنت، سيسمح لأفراد الجمهور بوضع صورة الشخص وكتابة مرثية له من أفراد أسرته أو أصدقائه في مساحة للتأمل، كطريقة لتشجيع التدبر أو الصلاة أو إضاءة شمعة."