بالأدلة.. إنهيار الدولة والمؤسسات في تركيا بسبب أردوغان ونظامه

محمد الفلاح - السبت 1 مايو 2021

أعلن الرئيس السابق لمعهد الإحصاء التركي بيرول أيدمير أن البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء تفتقر في الفترة الراهنة إلى الثقة والحيادية وتقير الجدل بشأنها.



وتحدث بيرول أيدمير، رئيس السياسات القطاعية لحزب ديفا عن المناقشات حول معهد الإحصاء وقال محذّراً: "نحن نشاهد انهيار الدولة مع انهيار المؤسسات. مرت خمس سنوات، وفي هذه السنوات الخمس، لقد تغير خمسة رؤساء وجميعهم في توكيل رسمي ".

وقال ايدمير "بعد تشكيل قيادة تابعة لمعهد الإحصاء في تركيا لن يثق أي شخص بأي شكل من الأشكال بهذه البيانات".

وأضاف، مشيرًا إلى أن الحكومة تقدم حاليًا استراتيجيات الاقتراض الخاصة بوزارة الخزانة كإصلاحات، حيث قال: عندما تنظر إلى تقرير إدارة الديون هذا، سيتم تخفيض الديون مقابل العملات الأجنبية، وستتم زيادة العوائد الثابتة لتقليل المخاطر.. لقد كانت موجودة منذ سنوات. أولاً ، يقدمون العمل الروتيني للمؤسسات كبرامج وإصلاحات. ثم يسمونها جزئيًا إصلاحات لإعادة بعض الأنظمة التي قاموا بإزالتها.

ولفت ايدمير الانتباه إلى انهيار المؤسسات على النحو التالي: "لقد دمروا كل ثقافة وتقاليد المؤسسات. جلبوا ممارسات مختلفة أضعفت قدرات المؤسسات في صنع السياسات وتنفيذها. ألغوا المؤسسات ، وربطوا المؤسسات... لا يمكن إنشاء المؤسسات ودمجها وإزالتها في سنوات قليلة. تتشكل ثقافة الشركة في 30-40 سنة. الثقافات التي تدعم المؤسسات. كل هذه تم القضاء عليها عمدًا، وليس من قبيل المصادفة. إذا تم إضعاف المؤسسات في الدولة، فلن تعمل تلك الدولة".

يشار إلى أنه بعد عزل عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو من عضويته البرلمانية، قدم المدعي العام لمحكمة الاستئناف العليا بكير شاهين طلبًا إلى المحكمة الدستورية لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، ما تسبب بضرب الأسواق وانهيار الليرة.

بينما تم إرسال لائحة الاتهام التي تطالب بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي إلى المحكمة الدستورية، واصلت الليرة التركية فقدان قيمتها. وارتفع الدولار إلى 7.62 مع ورود هذه الأخبار، ووصل اليورو إلى ما فوق 9.7 ليرة تركية.