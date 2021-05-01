شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. حريق بمستشفى يودي بحياة 18 مريضاً غربي البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ما لا يقل عن 18 مريضا حتفهم جراء حريق اندلع بمستشفى في ولاية جوجارات بغربي الهند، حسبما أفاد تقرير إخباري صباح اليوم السبت.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" نقلاً عن الشرطة أن السكان المحليين ورجال الإطفاء تمكنوا من انقاذ 50 شخصا آخرين في المستشفى المؤلف من أربعة طوابق في مدينة بهاروش، فيما نقل المرضى إلى مستشفيات أخرى.

ونشب الحريق في جناح لمرضى يعالجون من الإصابة بفيروس كورونا، بينما لم يتحدد بعد سبب الحريق الذي تم إخماده خلال ساعة تقريبا.