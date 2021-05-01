شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 16 إصابة جديدة بكورونا لوافدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إن بر الصين الرئيسي سجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 30 أبريل نيسان صعودا من 13 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج، موضحة أن عدد الإصابات الخالية من الأعراض تراجع إلى 16 بعد أن كانت 19 قبل يوم.

ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة، فيما يبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في بر الصين الرئيسي حاليا 90671 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.