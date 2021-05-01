مصرع 15 مصابا بكورونا في حريق بمستشفى غربي الهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الهندية أن "ما لا يقل عن 15 مريضًا بفيروس كورونا لقوا حتفهم عندما اندلع حريق داخل مستشفى في وقت مبكر صباح السبت.

وأضافت الشرطة في بيان لها أن "50 مريضا آخرين في مستشفي بولاية جوجارات، أنقذهم العمال ورجال الإطفاء".



ولفتت إلى أن "الحريق اندلع في جناح المصابين بفيروس كورونا في الطابق الأرضي للمشفى، وتم إخماده في غضون ساعة"، لافتة إلى أن "التحقيق جار لمعرفة سبب الحريق".

وسجلت الهند ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليتجاوز إجمالي الإصابات 18 مليونا.

ومنذ أكثر من أسبوع، يسجل البلد الآسيوي حالات إصابة يومية تتجاوز 300 ألف حالة، مما أدى لتعرض القطاع الصحي للضغط الشديد بالإضافة إلى نقص الأكسجين.



ونُسبت هذه الزيادة الهائلة، جزئيا إلى متحور هندي للفيروس، فضلا عن التجمعات الحاشدة في المناسبات السياسية والدينية.

وعلى إثر ذلك، سارعت عدة دول حول العالم، إلى تقديم المساعدات للهند، لمساعدتها في التصدي لزيادة الإصابات بفيروس كورونا.