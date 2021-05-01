شكرا لقرائتكم أفغانستان.. مقتل أكثر من 30 شخصا بانفجار سيارة مفخخة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مسؤولون إن انفجارا ضخما بسيارة ملغومة أودى بحياة 30 شخصاً على الأقل وأسقط عشرات المصابين في إقليم لوجار بشرق أفغانستان اليوم الجمعة، مشيرين إلى أن طلابا في المرحلة الثانوية كانوا بين الضحايا.

وحملت الحكومة الأفغانية حركة طالبان المسؤولية عن التفجير في لوغار شرق البلاد.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم حاكم الإقليم إن السيارة الملغومة انفجرت في بولي علم عاصمة الإقليم قرب منزل رئيس مجلس الإقليم السابق.

وقال حسيب الله ستانيكزاي رئيس المجلس المحلي في لوجار إن المنزل يستخدم كدار ضيافة أيضا، موضحا أن الانفجار وقع فور شروع ضيوف في تناول الإفطار بعد الصيام.

وأضاف أن طلابا بالمرحلة الثانوية يقيمون بالدار سقطوا في الانفجار فضلا عن أعضاء في فصائل مسلحة موالية للحكومة.

ولم تتضح بعد الجهة التي تقف وراء الهجوم.

كما لم ترد حركة طالبان على طلب للتعقيب.

وارتفعت وتيرة أعمال العنف في أفغانستان خلال الأسابيع الأخيرة بعد إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلاده ستسحب قواتها بحلول 11 سبتمبر أيلول منهيا بذلك عقدين من الوجود العسكري الأجنبي في البلاد.